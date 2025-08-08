Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он занимает пост с 20 июля 1994 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок. Об этом он сказал в интервью американскому изданию TIME.
«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — цитирует издание Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, его младший сын Николай не будет преемником. Он якобы даже не думает о такой перспективе. В разговоре с журналистом Лукашенко подчеркнул, что подобные вопросы могут сильно оскорбить Николая.
«Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — уточнил Лукашенко.
По его словам, следующим президентом страны может стать человек, у которого будет совсем другой взгляд на политику. Но в таком случае, ему предстоит убедить народ в необходимости тех или иных перемен. Кроме того, нужно будет развивать страну, не допуская «революционной ломки».
Александр Лукашенко руководит страной с 1994 года. Таким образом, он у власти уже более 30 лет. Его последний срок начался в 2025-м. Следующие выборы должны пройти в 2030-м.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.