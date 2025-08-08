В низшей точке инфляции: цены на какие продукты хотят заморозить в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Данное решение является временной мерой.

Депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости на четыре месяца. Об этом он заявил РИА Новости.

Депутат объяснил, что к концу июля инфляция превысила 9%. Сейчас идет сезон для овощей и фруктов, что немного стабилизирует цены на некоторые виды продуктов. Но в этом году дезинфляция относительно прошлых лет намного меньше, а вскоре и вовсе завершится.

«Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары», — уточнил Миронов.

По его мнению, в список продуктов, цены на которые необходимо заморозить, входят: мясо, сахар, овощи и фрукты.

Депутат также подчеркнул, что Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) тоже выдвигал подобное предложение с заморозкой ценников на такой же период.

Однако кроме фиксации цен, нужно принять еще ряд дополнительных мер, заметил Миронов. Среди них: налоговые преференции, поддержка производителей сельхозпродукции и переход на «прямые поставки с полей».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цена бензина Аи-95 на бирже в России побила рекорд сентября 2023 года.

