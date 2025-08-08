Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беседа могла касаться встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поговорили по телефону, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Точной информации, о чем конкретно говорили главы государств, пока не поступало. Но разговор мог касаться встречи Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться уже 11 августа. Основными кандидатами на место переговоров названы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия, также обсуждались Ватикан и Будапешт.

Подготовка к встрече активизировалась после визита в Москву 6 августа спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который удостоился личной встречи с Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что место и дата встречи уже согласованы, но пока не разглашаются.

Главной темой переговоров станет ситуация вокруг специальной военной операции на Украине. Однако встреча может не привести к значимым результатам, так как президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании идти на территориальные уступки в мирных переговорах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.