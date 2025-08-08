Позаботьтесь о себе: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа
Прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Солнце)
Карта Солнце — одна из самых светлых в колоде. Она говорит о радости, ясности, успехе и внутреннем удовлетворении. Эта неделя — луч после долгого ожидания. Вы можете почувствовать прилив сил, уверенности, даже детской легкости.
Что бы ни происходило в прошлом, сейчас вы вступаете в фазу света. Это время, когда все становится проще, честнее, яснее.
Вы начинаете видеть результаты своих усилий — особенно в делах, связанных с творчеством, самореализацией, личными проектами.
Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)
Эта карта указывает на гармоничное состояние тела и духа. Вы находитесь в фазе, когда забота о себе становится привычкой, а не усилием. Возможно, вы уже начали следить за питанием, сном, движением. И теперь это приносит результат. Продолжайте в том же ритме.
Добавьте что-то теплое в свой распорядок: травяной чай, купание в ванной, прогулку на закате. Вы как сад — когда вы заботитесь о себе, вы расцветаете.
Финансы (Карта Таро — Десятка Пентаклей)
Это карта завершения, стабильности, семейного благополучия, признания. Возможны хорошие новости: по оплате, проекту, долгосрочному сотрудничеству.
Если вы ждали ответ, он может вскоре прийти. Если вы вложили силы, то вы получите признание. Возможно, речь идет о поддержке от семьи, партнера или организации.
Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)
Карта говорит о радости, поддержке, празднике чувств. Если вы в отношениях — возможна важная встреча, признание, романтический жест.
Если одиноки — высока вероятность знакомства с человеком, который вдохновляет, ценит и поддерживает. Но даже если речь не о романтике — эта неделя прекрасна для друзей, семьи, поддержки.
Совет от карт на неделю (Карта Таро — Сила)
Карта — не про внешнее давление, а про внутреннюю стойкость. Вы справитесь с трудностями, даже если они покажутся непреодолимыми.
Главное — не сила воздействия на других, а способность управлять собой: страхами, эмоциями, желаниями.
Доверьтесь себе. Не бойтесь брать ответственность. Вы сильнее, чем думаете.
Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на август 2025 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.