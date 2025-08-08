«Этот день настал»: 49-летний актер Павел Деревянко женился на Зое Фуць

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/pablo_derevyanko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для актера это первый официальный союз.

Актер Павел Деревянко официально зарегистрировал брак со своей молодой возлюбленной дизайнером Зоей Фуць. Об этом артист сообщил у себя на странице в соцсети.

Сначала 49-летний актер опубликовал фотографию в черном костюме с подписью: «Жених готов!». Затем последовала короткое видео. На нем Павел и Зоя входит в зал под громкую свадебную мелодию. На торжестве, кажется, присутствуют только самые близкие — родственники и друзья.

Павел Деревянко и Зоя Фуць после регистрации брака. Instagram*/pablo_derevyanko

После церемонии в ЗАГСЕ Барвихи Деревянко и Фуць отправились на вечеринку. В личном блоге Павел поделился первым кадром после росписи. Молодожены, красивые и нарядные, сидят на заднем сиденье автомобиля и улыбаются.

Кстати, Деревянко впервые официально стал мужем. Свою предыдущую избранницу Дарью Мясищеву, которая родила ему двух детей, до ЗАГСА он так и не довел. С ней актер расстался в 2020-м. Через два года после этого он объявил об отношениях с Зоей. А в мае 2025-го сделал девушке предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Александра Трусова родила сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.