Арбуз может быть опасен: в каких случаях и кому не стоит есть сочную ягоду

Лучше всего ягоду хранить в холодильнике в герметичном контейнере.

Если съесть даже слегка испорченный арбуз, то все равно можно подхватить серьезное бактериальное заражение. Об этом Lenta.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе начинается процесс окисления. Это в свою очередь ведет к микробному загрязнению. При комнатной температуре мякоть ягоды становится опасной всего через два-три часа. Особенно быстро опасные для здоровья человека бактерии размножаются при температуре выше +20 градусов.

Лучше всего, по мнению Дорохова, хранить арбуз в герметичном стеклянном или пищевом контейнере в холодильнике. В этом случае крайне важно избегать взаимодействия с яблоками, бананами, авокадо и помидорами. При контакте с этими плодами арбуз потеряет всю сочность.

Хранить сладкое лакомство в холодильнике можно не больше 72 часов. Перед тем, как съесть арбуз, важно визуально оценить состояние ягоды. Если на поверхности мякоти есть слизистый налет или присутствует кислый запах, то употребление в пищу такого арбуза опасно.

Помимо этого, Андрей Дорохов посоветовал замораживать куски арбуза. Он подчеркнул, что после этой процедуры ягода потеряет свою текстуру, но ее по-прежнему можно будет использовать для приготовления смузи, сорбетов и летних холодных напитков.

