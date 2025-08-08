Трех туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчина умер от сердечного приступа, но успел экстренно зайти на посадку.

Трое туристов эвакуированы с вулкана Крашенинникова авиацией МЧС России после аварийной посадки вертолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пилот воздушного судна ранее умер от сердечного приступа. По предварительным данным, владелец вертолет Robinson отправился на авиационную прогулку со своими друзьями. Затем ему стало плохо. Он смог совершить посадку у подножия вулкана, но позже скончался.

Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 оперативно доставили туристов в город Елизово. Пострадавших среди них нет. Причины происшествия и обстоятельства смерти пилота расследуются Камчатской транспортной прокуратурой.

Опасность положения туристов сохранялась из-за того, что вулкан Крашенинникова проявил активность впервые почти за 600 лет после сильного землетрясения на Камчатке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 километров. Ему присвоен «красный» код авиационной опасности.

