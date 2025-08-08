Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за заявлений о «фальшивом» голоде в Газе

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

В регионе продолжают усиливаться проблемы с доставкой гуманитарной помощи и безопасностью.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 28 июля накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за его заявления, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, двух американских экс-чиновников и еще одного западного чиновника.

Трамп заявил, что располагает доказательствами обратного и не хочет слышать, что голод является фальшивкой, поскольку видел кадры голодающих детей в Газе и получил подтверждения от своих помощников.

Переговоры прошли на фоне обеспокоенности Белого дома работой Гуманитарного фонда Газы, который финансируется США и Израилем. Нетаньяху сначала публично заявил, что в Газе нет массового голода, что вызвало острое недовольство Трампа, и позже запросил телефонный разговор с президентом США.

Разговор был напряженным и в нем большую часть времени говорил именно Трамп, акцентируя внимание на гуманитарной ситуации в Газе.

Администрация Нетаньяху позднее опровергла сообщения о «крикливом поединке» между лидерами, называя эти слухи фальшивкой, однако многие СМИ подтверждают факт сильного спора и эмоциональной реакции Трампа.

По данным Минздрава региона, более 190 человек умерли от голода, при этом в секторе Газа продолжают усиливаться проблемы с доставкой помощи и безопасностью. ООН призывает официально признать эту территорию зоной голода.

