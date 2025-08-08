Стал еще богаче: русский язык официально пополнился на 657 новых слов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Российская академия наук дополнила Орфографический словарь.
Русский язык стал богаче на 657 слов. Российская академия наук дополнила Орфографический словарь. Среди новинок — молодежный сленг: «тиктокерша», «патчиться», «раф», «личка», «океюшки».
Еще в список попали термины, которые отражают актуальные события. Это «РЭБ», «СВО», «беспилотник», «оперштаб». Также есть и вполне привычные — «булгур», «видеоняня», «американо». Все слова, можно найти в разделе «Добавление 2025».
