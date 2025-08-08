Фото, видео: 5-tv.ru

Среди заданий — посадка самолета с выключенным двигателем и ориентация на местности без навигаторов.

Как посадить самолет с неработающим двигателем и ориентироваться на местности без современных навигаторов? Мастер-класс по этому смогут дать пилоты сверхлегкой авиации. Всероссийский чемпионат по этому виду спорта собрал десятки участников в Псковской области. За накалом борьбы в воздухе наблюдал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Аэродром Середка под Псковом. На посадку заходят самые разные летательные аппараты. Здесь же судьи с секундомерами. Контроль времени — строжайший. Это одна из дисциплин чемпионата России по спорту легкой авиации.

«Через четыре минуты спортсмен должен посадить воздушное судно в палубу. Штрафуется каждая секунда», — подчеркивает председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Псковской области Владимир Козырев.

А вот в ангаре команда студентов Санкт-Петербургского политехнического университета готовит к полету свой «Бекас». Накануне на высоте нескольких сотен метров птица повредила лопасти. Пилот справился. Деталь заменили. Самолет надежный, экономичный. Пусть уже и далеко не новый.

Вместе с командиром этого воздушного судна Александром отправляемся выполнять одно из заданий чемпионата.

«И вот мы над аэродромом. Высота около четырехсот метров. И здесь начинается самое интересное. Двигатель затих», — рассказывает корреспондент.

Все штатно: это обязательный пункт из программы летных школ — посадить самолет с выключенным двигателем. Новичку в спортивной авиации в этот момент в кабине, мягко говоря, не по себе. Пилоту нужно не просто посадить наш «Бекас» с выключенным двигателем, но и сделать это максимально точно.

Всего в чемпионате России по спорту легкой авиации три основных дисциплины: аэродромные, упражнения на экономию топлива и маршрутные — когда спортсмен строит путь по бумажной карте, никаких навигаторов. Контрольные точки узнают прямо перед вылетом.

«Дается задание. Оно либо известный маршрут, который у тебя нарисован на карте, и ты должен по нему четко пролететь. Там скрытые ворота, временные ворота, фотографии найти разные, правильно отметить их, чтобы не заработать штраф. Ну и скорость выдержать соответствующую», — рассказал пилот, мастер спорта международного класса Андрей Щеколдин.

Андрей Щеколдин — легенда отечественной легкой авиации. Дважды чемпион Европы, бронзовый чемпион мира. В этом году он среди 12-ти сильнейших экипажей борется за звание чемпиона России 2025 года. Судьи определят победителя после подсчета всех баллов 14 августа.

