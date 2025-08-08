Микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; МВД Иркутской области; 5-tv.ru

В салоне на момент происшествия находились 17 человек.

Микроавтобус с пассажирами непроизвольно начал движение и скатился в озеро Байкал. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области в Telegram-канале.

Происшествие произошло в Ольхонском районе региона. На момент инцидента в салоне находилось 17 человек, среди которых есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Их точное число пока уточняется.

Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства выясняются. Как отметили в прокуратуре, по результатам проверок будут приняты меры по основаниям о нарушении безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.

Предварительно, одной из причин могла стать размытая дорога из-за обильных осадков в районе.

