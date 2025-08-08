Захотел обратно? Экс-супруг Татьяны Булановой просится к ней в подтанцовку
Видео: экс-супруг Булановой танцует под ее песни
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; Instagram*/radimov02; 5-tv.ru
Певицу буквально атакуют «видео-резюме».
Сотни людей хотят попасть в подтанцовку заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Сцена настолько манит поклонников певицы, что они даже организовали целый челлендж в социальных сетях. И к нему даже присоединился бывший супруг исполнительницы — футболист Владислав Радимов. Видео зажигательных танцев он опубликовал в личном блоге.
Слава балета Булановой, с которым она работает уже 25 лет, появилась неожиданно. Пользователи социальных сетей заострили внимание на так называемых энергосберегательных танцах.
Больше всего любви и критики поклонников досталось Дмитрию Берегуле, который и является автором хореографии. Он уже успел объяснить, что вялость движений — это результат усталости от концертных туров.
Но теперь многие фанаты творчества Булановой снимают танцевальные ролики под ее песни и спрашивают у Дмитрия: «возьмете в подтанцовку?».
