Пилот посадил вертолет на вулкан и умер на Камчатке

На борту остались пассажиры.

Пилот вертолета умер от сердечного приступа во время перелета на Камчатке. Он успел посадить воздушное судно на вулкан Крашенниникова. На борту остались люди, пишут СМИ.

По предварительной информации, пилот, который по совместительству является владельцем вертолета Robinson, отправился со своими друзьями на авиапрогулку.

На территории Кроноцкого заповедника он совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия для ожидания медицинской помощи. Состояние пилота ухудшилось, и он скончался до прилета санавиации.

В пресс-службе Минздрава Камчатки 5-tv.ru сообщили, что сейчас на вулкан Крашенниникова вылетел борт для эвакуации людей, которые остались в вертолете. Однако погода на полуострове неблагоприятная для полетов — условия ограниченной видимости из-за дождя и тумана.

Дополнительная информация уточняется.

