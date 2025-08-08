Гастроли МХТ имени Чехова начались в Китае

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко;5-tv.ru

Спектакли пройдут в трех городах: Пекине, Шанхае и Сямыне.

Китайскую публику познакомят с русской классикой. Сразу в трех городах поднебесной начались гастроли МХТ имени Чехова.

«Чайку» поставил худрук театра Константин Хабенский. Он тоже прилетел в Китай. Билеты раскупили мгновенно. Первые три спектакля пройдут в Пекине, затем труппа поедет в Шанхай и город Сямынь. Выступление ждет и корреспондент «Известий» Сердар Джаллыев.

«В главном холле висят афиши, а в зале прямо сейчас идет репетиция. Все готовятся к представлению», — рассказывает корреспондент.

Во время финального прогона артисты разбирают сложные моменты и уточняют нюансы. Предполагается, что после показа пьесы будет творческая встреча с труппой театра.

