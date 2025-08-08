Детские сим-карты могут появиться в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Они предполагают средства родительского контроля и блокировку доступа на ряд ресурсов в сети.

Минцифры предлагает ввести детские сим-карты. Специальные электронные модули получат дополнительные средства родительского контроля.

Под блокировку автоматически попадет доступ в социальные сети, где есть возрастные ограничения. Также детская сим-карта не позволит ребёнку зайти на ряд ресурсов в интернете.

В ведомстве отметили, что ограничения будут добровольными. Родители сами смогут выбирать степень фильтрации.

