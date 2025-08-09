По цепочке: как штрафы для грузоперевозчиков ведут к подорожанию стройматериалов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Песок и щебень за июль подорожали в среднем на 10%.

Строительство осложняет существенное повышение цен на некоторые материалы, в первую очередь, сыпучие, которое фиксируется по всей стране. Согласно данным экспертов, только песок и щебень за июль подорожали в среднем на 10%. И если динамика сохранится, строители и вовсе могут столкнуться с дефицитом. Чем вызван рост цен? И можно ли его затормозить? Об этом — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Андрей проводит экскурсию: планирует возвести пристройку к дому. Но когда достроит — большой вопрос. Уже отказался от помощи мастеров, экономит материалы, а цены все выше.

Повсеместно подорожало все, что отгружали с карьеров: щебень, гравий, песок.

«Я думаю, что от 10 до 20% в различных регионах это различные виды продукции, перевозимые с помощью автотранспорта, [подорожали]», — отметил заместитель исполнительного директора национального объединения производителей строительных материалов Салават Агеев.

С водителем Сергеем едем в рейс на карьер. Рассказывает: причина подорожания стройматериалов — в новых штрафах. С середины июля, если рамка весогабаритного контроля зафиксирует перевес, на компанию накладывают штраф до 600 тысяч рублей. Как итог — стали возить чуть ли не по полкузова.

«Раньше вот как было: 45 ты взял, ценник около 30 тысяч, грубо говоря за перевозку. Сейчас этот ценник пересчитан на норматив. Грубо говоря, везу 24-26 тонн, и у меня около этой же суммы будет. Ну то же самое», — рассказал водитель Сергей Ерахтин.

Хорошо только водителю — машина портится меньше, платят, как за две поездки. А для транспортных компаний это порой неподъемные расходы. Настолько большие, что ряд игроков уходит с рынка.

«Все начинают придерживаться вот этих вот лимитов. Одна перевозка — это в два раза меньше доставленного груза. Поэтому перевозчики поднимают цены на доставку щебня, песка и не только», — рассказал генеральный директор строительной компании Антон Фатеев.

Каждый штраф может разорить фирмы. Но некоторые карьеры продолжают насыпать с горкой, так просят сами транспортные компании, ведь строители требуют от них больших объемов и быстро, иначе сорвешь срок сдачи объекта. Так что занижают цифры, обманывают рамки.

«Каждая третья машина едет либо с заклеенными номерами, либо номера замазаны грязью или их снимают вообще. В таком случае нарушение не фиксируется и экран, который стоит дальше, не показывает, что вес или габариты превышены», — отмечает корреспондент.

Мы специально снимаем не на большую камеру, ведь информация среди водителей по рации распространяется очень быстро. Вот цепочка фур выстроилась на обочине — якобы сломались. Но несколько «перегрузов» удалось взвесить и оштрафовать.

Но рамка может сработать даже если никакого перевеса нет.

Сергей загрузил на 50 кило меньше. Вот фото с весов. Первую рамку проезжаем без вопросов. На второй по неведомой причине ловим штраф на 600 тысяч. И с самого введения автоконтроля у перевозчиков регулярно такие проблемы. Так, два года назад сразу 150 компаний по всей стране получили штрафы из-за некорректно работающих рамок.

Понятно, что рамки ставили не для того, чтобы мешать вести бизнес. Перегрузка оси разбивает дороги в момент, и лишь большой штраф и рейды способны остановить нарушителей.

Но водители намекают: если загоняете всех в одни рамки, пусть эти рамки хотя бы работают как надо. Иначе все та же цепочка: больше штрафов — меньше машин и перевозчиков. И как следствие — выше цены на стройматериалы.

