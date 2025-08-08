С гимном и флагом: российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию

Сборная РФ завоевала 20 наград за два дня Кубка мира по зимнему плаванию

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соревнования проходят в Аргентине, в копилке наших спортсменов уже 20 медалей.

Российская сборная динамично стартовала на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. За два неполных дня соревнований наши спортсмены завоевали 20 медалей, 13 из которых высшей пробы.

Секрет успеха российских пловцов не только в хорошей подготовке. В эксклюзивном интервью «Известиям» они отметили, что очень соскучились по международным стартам.

«Из-за такой изоляции российских спортсменов ребята выдают максимальную скорость, не обращая внимания на ледяную воду, температура которой в леднике на месте проведения стартов один градус тепла», — рассказал президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.

Спортсмены также отметили хорошее отношение к россиянам со стороны аргентинцев и поддержку Русского дома в Буэнос-Айресе. Наша сборная выступает со всей государственной символикой: гимном, гербом и флагом.

Сейчас соревнования прервали из-за шторма. Но до конца турнира, а это уже завтра, российские пловцы планируют взять еще как минимум десяток медалей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.