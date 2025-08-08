Курортный район Хоста затопило в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Смеречинский; 5-tv.ru

Обрушившийся с гор поток сносит автомобили и заливает улицы.

В эти минуты уходит под воду Краснодарский край. Из-за сильного ливня мощный поток с гор обрушился на курортный район Хоста. По улицам уже сложно проехать. Многие участки затопило. Припаркованные авто начинает сносить. Повсюду появились настоящие водопады.

Река Хоста на нескольких участках вышла из берегов. Из-за подтопления собрались пробки на федеральной трассе.

Сейчас на побережье действует штормовое предупреждение. Сохраняется риск схода селевых потоков и формирования смерчей.

