«Запивался алкоголем»: подруга Чекалиных поделилась подробностями ее развода

Пара рассталась больше года назад.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина. — Прим.ред.) была инициатором развода со своим мужем Артемом Чекалиным. Об этом подруга звезды соцсетей Евгения Кривцова рассказала в шоу «Переговорка» с продюсером Георгием Иващенко на «Радио 1».

Девушка общалась с Валерией на протяжении восьми лет. Несмотря на это, Кривцова не спешит называть себя ее близкой подругой.

«Думаю, что здесь и Артема можно подержать. Так получилось, что не он был инициатором развода. Ему, наверно, хотелось кричать от боли… Он тогда заливался алкоголем, чтобы заглушить боль. Было его жалко в какой-то момент. Очень тяжело, когда человек хочет выйти из отношений, а партнер — нет», — сказала Евгения Кривцова.

По словам девушки, она, как и другие подруги Лерчек, поддерживала ее решение о разводе. Однако, почему знаменитость захотела расстаться с мужем Кривцова точно не знает.

«Зачем лезть в чужие отношения? Мы все взрослые люди. Здесь, мне кажется, излишни вопросы», — добавила Евгения.

Также Кривцова осудила Лерчек за ее роман с певцом Натаном, который случился во время шоу «Звезды джунглях». Причина— наличие жены и детей у музыканта.

Кроме того, девушка заявила, что на момент отношений с Натаном у Лерчек уже был парень, и получается, что она его предала. Личность этого мужчины Евгения раскрывать не стала. По ее словам, он и сейчас поддерживает звезду соцсетей.

Валерия и Артем Чекалины официально развелись год назад. У них трое совместных детей. В одном из интервью звезда говорила, что муж к ней холодно относился на протяжении всего брака. Сейчас у блогера не лучшие времена: она находится под домашним арестом. Ее обвиняют в отмывании денег.

