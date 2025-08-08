ФСБ пресекла деятельность ячейки международной террористической организации

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Злоумышленники работали через системное обучение с помощью видеоконференций в мессенджере Telegram.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом России и Службой госбезопасности Узбекистана пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

По данным следствия, группа состояла из девяти иностранцев. Радикалы, координируемые идеологами, находящимися в странах Европейского Союза, вербовали трудовых мигрантов.

Как уточняют представители ФСБ, злоумышленники работали через системное обучение с помощью конфиденциальных встреч и видеоконференций в мессенджере Telegram. Подготовка новых террористов основывалась на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

«По местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы МТО, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности терорганизации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье об организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для выяснения деталей и обстоятельств продолжаются.

