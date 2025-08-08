Любопытство губит: почему в базе «Миротворец» может оказаться каждый россиянин

Ян Гагин призвал россиян не искать информацию о себе на украинских ресурсах

Военный эксперт призвал россиян не заходить на украинские ресурсы.

Украина формирует базу «Миротворец» с полными данными россиян, потому что граждане РФ сами себя ищут на запрещенном портале. Такое мнение ТАСС высказал военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Собеседник издания пояснил, что при входе на «Миротворец» нужно вводить и паспортные данные, и год рождения, и адрес регистрации. Таким образом, граждане РФ сами передают личные данные врагу. Позже система обрабатывает полученную информацию и публикует новые анкеты, основываясь на той информации, которую ранее указали пользователи.

«Поэтому хотел призвать всех быть бережнее к своим персональным данным. Особенно если это может повлиять не только на жизнь гражданина, иногда это может повлиять в том числе и на службу, и на обороноспособность страны», — сказал эксперт.

Гагин добавил, что любая передача данных военнослужащих должна пресекаться. По его словам, если россиянам нужно найти информацию о своем родственнике, который служит, то сначала следует обратиться в военкомат, а не на посторонние ресурсы.

На этой неделе в «Миротворце» внесли данные 50 человек, которые с 2014 года пересекали административную границу между Ростовской областью, ДНР и ЛНР. Их обвиняют в «нарушении территориальной целостности Украины».

«Миротворец» был создан больше десяти лет назад. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных тех, кто якобы представляет опасность для Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец». До этого туда попали Олег Газманов и Надежда Кадышева.

