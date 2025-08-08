У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок

Рэпер Тимати в третий раз стал отцом, Валентина Иванова подарила ему дочь

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Об их романе стало известно три года назад.

Рэпер Тимати и его невеста модель Валентина Иванова пару дней назад стали родителями. Об этом пишет Starhit.

Влюбленные пока официально не подтвердили эту информацию. Видимо, они хотят как можно дольше наслаждаться радостным событием только вдвоем. Источник издания сообщает, что у пары родилась девочка. По их информации, мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Валентина Иванова регулярно публикует в соцсети беременные фотографии, хвастаясь, что она совсем немного набрала в весе. Так, по ее словам, будучи на девятом месяце она поправилась всего на девять килограмм.

«Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат», — писала модель.

При этом девушка не могла дождаться, когда она все же родит и придет в прежнюю форму. Валентина говорила, что планирует сделать свою фигуру еще лучше.

Иванова стала матерью впервые. А вот ее избранник познал радость отцовства в третий раз. У Тимати уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Сейчас девочке 11 лет, а мальчику — пять.

О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно три года назад. Официально свои отношения пара не регистрировала. К слову, несмотря на наличие двух, а уже и трех детей музыкант ни разу не вступал в брак.

