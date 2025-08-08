А солнце выйдет? Какая погода будет в Москве в выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Похожие условия сложатся и в ближайших к столице городах.

В Москве в выходные ожидаются небольшие осадки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-сервис погоды.

В субботу, 9 августа, в столице будет пасмурная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки с порывами западного ветра, скорость которого будет достигать восьми метров в секунду.

Утром температура составит +17 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет +21 градус, вечером значение снизится до +19 градусов, а ночью оно будет равно +15.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температурный фон будет схожим и составит около +20 градусов днем», — уточнили синоптики.

В воскресение, 10 августа, погода будет практически такой же, как и днем ранее. Ожидаются небольшие осадки и северо-западный ветер, скорость которого не превысит девяти метров в секунду.

Утренняя температура будет равна +16 градусов, днем она поднимется до +22 градусов, вечером опуститься на одно значение, а ночью снизится до +17 градусов.

В Подмосковье погода будет соответствовать столичной. Максиму на один градус ниже московских показателей.

