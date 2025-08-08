В США раскрыли подробности телефонных разговоров Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава России и Соединенных Штатов могут лично встретиться уже на следующей неделе.

Телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа очень доброжелательны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник издания утверждает, что главы двух государств довольно часто общаются и передают через посредников много сообщений. В ходе телефонных разговоров больше всего, по информации WSJ, говорит Владимир Путин, а его коллега — лишь слушает.

«Их разговоры обычно доброжелательны», — говорится в публикации.

Пару дней назад Владимир Путин в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Глава РФ подтвердил свое желание лично поговорить с Дональдом Трампом. Американская сторона позитивно отреагировал на данный шаг.

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что лидеры РФ и США могут встретиться уже на следующей неделе. Однако, точную дату и место переговоров он раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европу не позовут на переговоры Трампа и Путина.

