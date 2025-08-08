Насмерть сбивший актрису Земляникину байкер полностью признал вину

Фото: ВКонтакте/Елена Земляникина/id197468819

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.

Сергей Генералов, байкер сбивший актрису Елену Земляникину на смерть, полностью признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Трагедия произошла этой весной, 14 мая. Звезда фильма «Москва слезам не верит» спешила в столичный университет на лекцию, когда на ее налетел мотоциклист. ДТП произошло на перекрестке Вернадского и улицы Кравченко.

«Генералов Сергей Александрович вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме», — говорится в официальных документах.

Байкеру предъявлены обвинения по 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас он находится под домашним арестом.

Известно, что Сергей Генералов уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хранение наркотиков.

Актрису похоронили на кладбище в Куприяхина в Домодедово. В фильмографии Земляникиной десять картин. Кроме «Москва слезам не верит», она снялась в следующих лентах: «Время собирать камни» и «Хозяйка детского дома».

