Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»*

Информация об артистке занесена в октябре 2023 года.

Российская исполнительница украинского происхождения Анна Асти (Настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) попала в базу данных украинского экстримистского сайта «Миротворец»*. Согласно размещенной на портале информации, имя артистки фигурирует в списках с октября 2023 года. Об этом сообщается в материале ТАСС. Отмечается, что причиной могло стать получение гражданства РФ в том же году.

Анна Дзюба родилась в городе Черкассы, где окончила школу. Она получила юридическое образование, а в 2010 году познакомилась с продюсером Артемом Умрихиным, создавшим проект Artik & Asti. Группа начала работать на звукозаписывающей студии в Киеве. В 2013-м после выпуска дебютного альбома «#РайОдинНаДвоих»дуэт перебрался в Москву.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

