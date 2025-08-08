Фото, видео: Сергей Узаков/ТАСС; 5-tv.ru

Представительница Соединенных Штатов Америки прибыла в Грузию и лично инструктировала на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам ведения войны. Это было в преддверии событий 2008 года, когда страна начала военные действия против Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал бывший грузинский бригадный генерал Тристан Цителашвили изданию «Известия».

«Незадолго до начала войны в Грузию прибыла одна американская представительница — женщина, которая, как мне известно, лично давала указания Саакашвили, как начать и как вести эту войну», — рассказал генерал.

По словам Цителашвили, население Грузии не поддерживало идею конфликта. Однако эскалация напряжения в регионе произошла в результате действий Саакашвили и вмешательства Соединенных Штатов. Генерал также обратил внимание на недостаточную подготовку и слабую организацию военной операции. По его мнению, из-за стремления втянуть Россию в конфликт, ситуация напоминает сценарий, который впоследствии был реализован в Украине.

«Когда сегодня кого-то пытаются обвинить в развязывании войны 2008 года, возлагая ответственность на грузинский народ, — это несправедливо. — отметил Цителшвили — Это была чужая игра, чужая воля, чужая война, а грузинский народ стал ее жертвой, а не организатором».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что только РФ адекватно ответила на нападение Грузии на Южную Осетию. В результате грузинской агрессии пострадали мирные жители Южной Осетии и российские граждане. Грузинские войска также предприняли попытки захватить места расположения российских миротворцев, что вынудило Россию провести операцию по принуждению Грузии к миру. В результате РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

