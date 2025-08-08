В доме на Невском проспекте обрушились перекрытия, есть погибший и пострадавший

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге работы по перепланировке помещения стали причиной обрушения межэтажных перекрытий. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. ЧП произошло в ходе ремонтных работ в одной из квартир доходного дома Синягина на Невском проспекте: собственникам было предписано разобрать лишние стены, которые они возвели с нарушениями. Корреспондент «Известий» Роман Иконников побывал на месте происшествия.

Сообщение об обрушении в доме на Невском проспекте пришло в экстренные службы около девяти вечера. Рухнуло перекрытие между вторым и первым этажами на площади 30 квадратных метров.

Дом 103 на Невском проспекте построен в 1880 году. Недавно здесь ремонтировали крышу и фасад. А деревянные перекрытия не меняли. При проведении работ в квартире одно из них обвалилось.

В зоне обрушения находились рабочие, которые делали ремонт. Двое успели выбежать, третий выпрыгнул в окно, с переломами ребер и позвонков он сейчас в Мариинской больнице. Еще один 30-летний мужчина оказался под завалами, его спасти не удалось. По словам жителей дома, активный ремонт здесь начался еще в июне, и он многим это доставлял неудобства.

По информации Жилищного комитета, работы в квартире проводились собственниками: им нужно было снести несколько стенок, которые ранее они же установили незаконно. Несколько лет назад они выкупили три комнаты коммунальной квартиры. Затем там сделали перепланировку, соорудив шесть студий, старые объявления о посуточной аренде можно найти в интернете. Но после жалоб соседей о возросшей нагрузке на электропроводку и канализацию, суд предписал вернуть все, как было. В ходе работ по приведению помещений в первоначальный вид и произошло обрушение. Спасатели эвакуировали двух жильцов из соседних квартир, остальных на тот момент доме не было.

«Специалистами управляющей компании, специалистами городского мониторингового центра Жилищного комитета проведено обследование перекрытий по стояку. Всего в доме 29 квартир. В настоящий момент угрозы обрушения дома нет», — рассказал врио главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов.

Жертв могло быть больше. Но по чистой случайности первый этаж был пуст — там тоже идет ремонт, и никто не живет. Тем временем, прокуратура Центрального района Петербурга начала проверку.

«Прокуратурой района будет дана оценка соблюдения безопасности условий проживания граждан, а также деятельности уполномоченных органов. После проведения всех надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявил заместитель прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Никита Лебедев.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло смерть человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, по которым перекрытия доходного дома Синягина не выдержали и обрушились.

