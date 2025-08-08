Фото, видео: www.globallookpress.com/Mikolaj Barbanell;

На монументе нарисовали флаг запрещенного «Правого сектора»*.

Украина неожиданно нанесла удар по полякам. Причем в самое больное место. В городе Домоставе осквернили памятник жертвам волынской резни.

На монументе в память о погибших от рук нацистов, нарисовали флаг запрещенного «Правого сектора»* и аббревиатуру экстремистской УПА. Все это вызвало бурю гнева в соцсетях. И самый частый вопрос — почему потомки тех, кто убивал их предков, сбежали в Польшу и продолжают безнаказанно прославлять бандеровцев и их преступления. А польские власти дают им кров и еду.

Волынская резня — одно из самых кровавых преступлений, совершенных украинскими националистами. Всего за год только по официальным данным, бандеровцы убили 60 тысяч поляков.

* Запрещенная в России террористическая организация.