Двери Chanel закрыты: Дженнифер Лопес не пустили в бутик в Стамбуле

Певицу Дженнифер Лопес не впустил в бутик Chanel в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Американская певица попала в забавную ситуацию.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес во время походов по премиум‑ТЦ Istinye Park в Стамбуле не смогла попасть в магазин Chanel из-за охранника, который не узнал звезду и отказал ей во входе из-за отсутствия мест. Об этом сообщило издание Turkey Today.

«Хорошо, без проблем», — с улыбкой отреагировала на отказ Лопес.

После этого она отправилась в другие магазины, где потратила десятки тысяч долларов в бутиках Celine и Beymen в течение трех часов. Позже сотрудники Chanel осознали свою ошибку и попытались пригласить певицу обратно, но она вежливо отказалась от их предложения.

До этого появилась информация о том, что Лопес избегает поездок в Россию из-за возможной негативной реакции со стороны ее коллег на Западе, опасаясь за свою репутацию. Однако эти слухи были опровергнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мэрия Еревана потратила на концерт Дженнифер Лопес семь миллионов долларов.

