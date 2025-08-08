США пообещали вознаграждение в $50 млн за информацию для ареста Мадуро

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

По словам генпрокурора Пэма Бонди, президент Венесуэлы занимается распространением наркотиков.

США заявили о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета New York Post.

«Администрация Трампа в четверг предложила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро», — сообщает издание.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди считает, что Мадуро использует международные террористические группировки для перевозки наркотиков в США.

В прошлом году Николас Мадуро был избран на пост президента Венесуэлы. Его кандидатуру выдвинули на съезде Единой социалистической партии. Он получил поддержку от более чем четырех миллионов жителей страны. Национальный избирательный совет утвердил его на пост президента на период с 2025 по 2031 год. Однако ряд стран отказались признавать результаты выборов. В ответ на непризнание результатов выборов, правительство Венесуэлы приняло решение отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки.

