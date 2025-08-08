Назад к СМС: россияне вспоминают старый способ связи из-за отключений интернета

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Классический формат обмена короткими сообщениями получает второе дыхание.

В России зафиксирован рост объема СМС-сообщений, которыми обмениваются как частные лица, так и организации. По данным участников рынка, в летние месяцы 2025 года их количество увеличилось на 12–15%. Основной причиной называют регулярные сбои в работе мобильного интернета. В условиях нестабильной связи компании отправляют уведомления и коды по СМС, а граждане используют их для переписки при недоступности мессенджеров.

Рост популярности СМС: цифры и причины

Один из представителей отрасли сообщил, что с начала лета объем СМС вырос на 12–15% по сравнению с январем. Рост затронул как служебные сообщения, включающие данные о доставках, платежах и подтверждениях, так и личные СМС между людьми.

В «МегаФоне» рассказали «Известиям», что за последние шесть месяцев число исходящих СМС от их абонентов увеличилось в среднем на 15%, если сравнивать середину лета с началом года.

Представитель T2 Дарья Колесникова сообщила, что в первом полугодии зафиксировано небольшое увеличение на 2% как в бизнес-рассылках по СМС, так и в обмене сообщениями между частными пользователями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Колесникова уточнила, что хотя в мае–июне трафик немного увеличился, это не изменило общий тренд: в первом полугодии объем СМС на одного абонента снизился на 3% по сравнению с прошлым годом.

Источник, близкий к одному из операторов, пояснил, что рост СМС не связан с массовым возвратом пользователей к этой технологии из-за отключений интернета. Вместо этого увеличивается количество сервисов, использующих СМС для связи с клиентами.

«Например, оплата парковки со счета мобильного телефона, когда для подтверждения операции необходимо отправить ответное сообщение, и таких сервисов очень много», — сообщил собеседник «Известий».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что впервые с 2013 года наблюдается рост СМС-трафика. По его мнению, причина в отключениях мобильного интернета, из-за которых push-уведомления не доходят. В таких ситуациях СМС остаются единственным стабильным каналом связи для банков и различных сервисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые компании уже адаптируются к трудностям, связанным с доступом в интернет. Так, логистическая компания DPD в конце мая начала использовать СМС для отправки уведомлений о доставке, полностью исключив мессенджеры. Представитель компании отметил, что сообщения доходят мгновенно даже при слабом сигнале. В июне более тысячи клиентов подключили эту опцию, что позволило вдвое сократить возвраты. На СМС сейчас приходится 53% всех уведомлений DPD.

Не только СМС: какие еще средства связи выбирают россияне

СМС — не единственный канал связи, к которому прибегают россияне в условиях отключений мобильного интернета. Эти меры также используются в борьбе с атаками беспилотников, из-за чего граждане и компании обращаются к дополнительным решениям.

Как ранее сообщали «Известия», в июне–июле 2025 года россияне стали активнее покупать роутеры для домашнего использования — спрос увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. В «Ростелекоме» заявили, что число заявок на подключение домашнего интернета по стране выросло на 12–15% в годовом выражении. Среди малого и среднего бизнеса интерес оказался еще выше — в июне–июле количество заявок выросло в 2,2 раза.

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

По информации компании, предприниматели подключают интернет для работы кассовых терминалов, внутренних систем и обеспечения доступа к сети для клиентов. Сейчас власти и бизнес обсуждают возможность введения правил, регулирующих ограничения связи.

«Из-за частых отключений мобильного интернета вырос спрос на «полузабытые» технологии, такие как СМС и Wi-Fi в общественных местах, — отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. — Они по-прежнему очень востребованы при работе с банками, сайтами, госпорталами; например, при авторизации, получении паролей и в прочих ситуациях это направление продолжает развиваться, — отметил глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Анкилов подчеркнул, что личные переписки по СМС практически исчезли. За последние десять лет объем таких сообщений сократился более чем в восемь раз, и только в 2025 году наблюдается возобновление интереса к ним.

Партнер исследовательской компании ComNews Research Леонид Коник выделяет два основных направления на рынке СМС: сообщения между пользователями (P2P) и корпоративные рассылки от компаний, банков и ритейлеров (A2P).

«Первый сегмент в России в последние годы относительно стабилен и исчисляется 15–16 млрд исходящих сообщений в год. А вот сегмент A2P знавал в РФ взлеты и падения: 2014 году этот рынок рухнул до 24 млрд СМС (с 69 млрд в 2013-м), а затем постепенно набирал обороты и с 2017-го оставляет около 40–45 млрд коммерческих сообщений в год», — рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Коника, увеличение числа СМС связано с двумя основными причинами. Первая — пользователи возвращаются к обычным сообщениям при отсутствии интернета. Вторая — растущее число компаний, использующих двухфакторную аутентификацию для доступа к личным кабинетам и корпоративным системам.

