«Прыгнули выше головы»: российские пловцы поделились впечатлениями о Кубке мира

Спортсмен Алексей Жарков отметил, что команду приняли в Аргентине очень тепло.

Команда российских пловцов триумфально выступила на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине, завоевав золотые медали. Спортсмены поделились своими эмоциями, отметив высокий уровень конкуренции и теплую встречу со стороны местных жителей. Об этом рассказали «Известия».

«Гордость и радость, что мы смогли оказать серьезную конкуренцию. Ребята Алексей, Марк, Павел, <…> все показали отличные результаты. Топовые, так сказать. Нельзя, конечно, считать их рекордами, потому что правила открытой воды. Но ребята прыгнули выше головы», — отметил президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов.

Спортсмен и один из золотых медалистов Алексей Жарков подчеркнул, что российскую команду приняли в Аргентине очень приветливо. Спортсмен также добавил, что все скучают по международным стартам, и, возможно, их отсутствие мотивирует показывать максимальные результаты.

Пловцы добавили, что посвящают свои победы России.

«Победу, конечно же, посвящаем своей стране. Нашим родным и близким», — заключил спортсмен.

Подчеркивается, что на данный момент в активе российской сборной 20 медалей Кубка мира, включая 13 золотых, две серебряные и пять бронзовых. Соревнования проходят при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе и завершатся в субботу.

