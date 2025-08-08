Один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В квартире шел ремонт, собственник устранял нарушения по решению суда.

Обрушение в историческом доме на Невском проспекте в Петербурге. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Межэтажное перекрытие не выдержало ремонта, который проводился сразу в двух квартирах — на первом и втором этажах.

Тут нужно пояснить, что дому в центре города 145 лет и он является отличным бизнес проектом. Вот одну из квартир и нарезали на шесть комнат и сдавали посуточно. После жалоб соседей суд обязал собственника устранить незаконную перепланировку. Она и закончилась обрушением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.