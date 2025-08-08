Фото, видео: Esteban Felix/AP/ТАСС

Президент Густаво Петро открыто обвинил киевский режим в ограблении страны.

Украина может лишиться наемников из Колумбии. Президент страны Густаво Петро обратился в парламент с требованием запретить служить в иностранных армиях за деньги.

В ВСУ официально наемников нет, но случайно проговорился командир 47-й бригады, рассказав, что для киевского режима иностранцы — пушечное мясо. В итоге колумбийский президент открыто обвинил киевский режим в ограблении страны и призвал беречь жизни мужчин, которых отправляют на убой в тысячах километров от Боготы.

Кстати, на данный момент есть данные о гибели во время украинского конфликта 64 наемников, 122 человека считаются пропавшими без вести.

