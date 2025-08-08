После вкусного отпуска: как восстановить форму без диет

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Когда отдых заканчивается, организм не всегда готов мгновенно переключиться на привычный режим.

Легкий дефицит калорий, физическая активность и возвращение в нормальный режим помогут быстро добиться прежней формы. Об этом мастер-тренер бренда XFIT Анастасия Юркова рассказала Lenta.ru.

По словам Юрковой, выпирающий живот после отпуска — это регулярная проблема, связанная с недостаточной активностью и изменениями в питании, такими как проба новых продуктов, поздние ужины и пропуск завтраков. Она утверждает, что после возвращения домой обмен веществ может прийти в норму примерно за десять дней. Также можно помочь себе в виде дополнительных разгрузочных дней, когда нужно употреблять больше зелени и легкой пищи.

Анастасия также рекомендует на время отказаться от спиртных напитков, сахара, жирных блюд и бобовых, которые могут вызывать дискомфорт в животе. В то же время она советует добавить в рацион кисломолочные продукты с пребиотиками для улучшения работы пищеварительной системы. Кроме того, нет необходимости в строгих диетах.

