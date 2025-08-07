Нидерланды признали провал сделки ЕС и Израиля по гумпомощи для сектора Газа

Фото: Reuters/Stringer

В заблокированном регионе люди продолжают умирать от голода.

Власти Нидерландов признали, что израильская сторона не выполняет условия соглашения, заключенного в июле с Евросоюзом (ЕС) для облегчения гуманитарной ситуации жителей сектора Газа. Об этом накануне заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Каспар Велдкамп. По его словам, Нидерланды позитивно отреагировали на сделку, но не увидели ожидаемых результатов.

«К сожалению, Еврокомиссия и наши партнеры по ЕС дважды за последние недели информировали нас, что Израиль в недостаточной степени выполняет договоренности», — сказал Велдкамп в ходе дебатов в парламенте, которые транслировались на официальном сайте ведомства.

Дипломат также отметил, что считает ответственными за доставку гуманитарной помощи жителям Газы и власти Израиля, и представителей палестинского движения ХАМАС.

Прежде, по данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные доставили по воздуху в сектор Газа 107 комплектов с гуманитарной помощью. Груз был переправлен в регион в рамках сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Иорданией, Германией, Бельгией и Францией.

При этом люди в скованном блокадой секторе Газа не просто голодают, а массово умирают от голода. По информации палестинского Минздрава, на сегодня количество смертей достигло 180. Подчеркивается, что 93 из них — дети. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк публично назвал отказ Израиля поддержать жителей региона преступлением против человечности.

