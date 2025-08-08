Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с 11 по 17 августа начнется лениво и туманно, но закончится с триумфом. Понедельник и среду лучше не заполнять важными делами. Воскресенье — идеальный момент, чтобы покорять вершины.

Понедельник, 11 августа 2025 года

День Водной крысы

Этот день не может похвастаться особой удачливостью. Но если вы давно мечтали о перестановке по фэншуй — пожалуйста, время пришло. Лучше использовать день для встреч: дружеских, деловых, романтических — все они пройдут ровно. Вполне уместно подписывать бумаги, делать предложения (в том числе руки и сердца), и даже подумать об инвестициях.

Однако, будьте осторожны, структура «Змея входит в земную сеть» указывает на возникновение проблем. Есть риск непреднамеренной утечки секретов или потери поддержки.

Совет: не поддавайтесь панике и действуйте решительно, поскольку стремительные перемены открывают новые возможности и пути развития, ведущие к успеху и процветанию.

Вторник, 12 августа 2025 года

День Водного быка

Наличие структур «Красный феникс», «Абордажный крюк», «Пернатый змей» и «Белый тигр» предопределяет неблагоприятные энергии этого дня. Любая активность может закончиться провалом — особенно финансовая. Сегодняшний день подходит для планирования, учебы и отдыха.

Однако стоит быть осторожнее: убывающая Луна в созвездии «Клюва Черепахи» может повлечь неприятности, особенно в сфере здоровья — любые активные действия сейчас не рекомендуются.

Совет: сосредоточьтесь на внутреннем мире людей и их истинных качествах, не позволяя внешнему блеску сбить с толку. Даже если позади — разочарования, именно они помогают осознать настоящую ценность искренности и добродетели.

Среда, 13 августа 2025 года

День Деревянного тигра

День потерь, или «День четырех направлений», когда стоит притормозить и устроить себе выходной. Все, за что вы возьметесь, рискует обернуться напрасной тратой времени. Отложите важные дела и не поддавайтесь на порывы к спонтанным покупкам.

Лучше посвятите время тому, что наполняет изнутри: прогуляйтесь, почитайте, медитируйте или насладитесь любимым фильмом. День идеально подходит для восстановления душевного равновесия.

Совет: не спешите браться за крупные начинания — сейчас лучшее время для того, чтобы завершить ранее начатое и уделить внимание мелочам. Именно повседневные задачи в этот день способны принести наибольший результат и ощущение удовлетворения.

Четверг, 14 августа 2025 года

День Деревянного кролика

Второй день подряд без особой продуктивности. Любые начинания, активные шаги, новые знакомства или важные договоренности вряд ли принесут плоды. Лучше отказаться от спонтанных решений, встреч и покупок: велика вероятность, что все окажется напрасной тратой времени и сил.

Вместо этого посвятите день себе — выберите спокойное, умиротворяющее занятие, которое поможет восстановить ресурс. Берегите энергию и избегайте конфликтов с близкими: в этот день особенно легко поддаться эмоциям.

Совет: сохраняйте внутреннее равновесие и проявляйте осознанную сдержанность — не торопитесь с решениями и оценками. В то же время будьте восприимчивы к новой информации и гибки в общении.

Пятница, 15 августа 2025 года

День Огненного дракона

День будет наполнен благоприятной энергетикой, особенно для заботы о здоровье — обращение за медицинской помощью обещает быть результативным. Это также удачное время для встреч, свиданий и отдыха: звезда небесного счастья может преподнести приятные сюрпризы даже в бытовых делах.

Благодаря мягкой структуре дня «Птица стремится в пещеру», дела идут легко, возможны успехи в судебных и других важных вопросах. А еще вас может озарить вдохновение — не упустите ценные мысли, запишите идеи, ведь среди них может быть настоящая жемчужина.

Совет: делитесь хорошим настроением и позитивом с окружающими— энергия общения сегодня особенно плодородна.

Суббота, 16 августа 2025 года

День Огненной змеи

День отличается умеренной энергетикой, поэтому значимых дел лучше не начинать — поддержки от обстоятельств ждать не стоит. Отличное время для отдыха, романтических встреч и напоминаний о старых долгах.

Луна в китайском созвездии «Ива Лю» не благоволит бизнесу, инвестициям и заключению соглашений — в этих сферах возможны задержки и сложности. Дополнительные трудности могут возникнуть с документами и информацией.

Совет: любые неудачи — не поражение, а шанс стать сильнее и мудрее. Сконцентрируйтесь на укреплении уже достигнутого и решении текущих бытовых вопросов — это поможет заложить прочную основу для будущего.

Воскресенье, 17 августа 2025 года

День Каменной лошади

Редкое совпадение сильных звезд и благоприятных энергий открывает широкие возможности для успешных начинаний. Отличное время для визитов к родственникам, романтических предложений, путешествий и активных дел — вплоть до земляных работ.

Символическая структура «Зеленый дракон поворачивает голову» сулит удачу во всем, что вы заложите сегодня. А мощная позиция Луны в созвездии «Семь звезд» дополнительно поддерживает серьезные дела. Энергия этого дня имеет долгосрочный эффект — плоды усилий могут порадовать уже через 2–4 месяца. Поэтому не упустите шанс: планируйте, действуйте и закладывайте фундамент для будущих побед.

Совет: стремитесь к своим целям с уверенностью и настойчивостью, но помните — настоящая сила проявляется в умении действовать в согласии с высшими законами.

