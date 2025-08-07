The New York Times: встреча Путина и Трампа может обернуться успехом для РФ

NYT: встреча Путина и Трампа может обернуться успехом для РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Переговоры между лидерами России и США являются важным шагом к урегулированию украинского конфликта.

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может стать важным дипломатическим достижением для России. Об этом 7 августа сообщила газета The New York Times.

«Встреча с Трампом могла бы стать еще одной <…> победой для Путина», — говориться в материале.

По информации издания, инициатива по организации встречи президентов стала заключительным шагом со стороны США после того, как команда Трампа обозначила окончательные сроки для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чего стоит ждать от встречи Путина и Трампа. Переговоры между лидерами России и США могут стать важным сигналом к восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном. Возможная встреча создает благоприятные условия не только для обсуждения ситуации на Украине, но и для налаживания сотрудничества в других направлениях. Таким мнением поделился соучредитель Центра международного взаимодействия Алексей Малинин в беседе с 5-tv.ru.

