Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Визит высокопоставленного индийского чиновника в Москву проходит на фоне активного диалога между странами в сфере безопасности и обороны. Ранее в этот же день Довал также провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Как писала газета The Times of India, ключевыми темами визита стали перспективы углубления сотрудничества в оборонной промышленности, включая возможную закупку дополнительных зенитных ракетных систем С-400, а также инфраструктуры технического обслуживания в Индии.

Кроме того, по данным индийских СМИ, обсуждается и организация возможного визита Владимира Путина в Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп подписал указ о дополнительных таможенных пошлинах в размере 25% для Индии. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.