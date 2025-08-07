НБУ Украины планирует переименовать «копейку» в «шаг» из-за ее связи с РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Копейку нужно переименовать в шаг, потому что название до сих пор объединяет монету с Россией. Такое мнение 7 августа высказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в беседе с агентством «РБК-Украина».

Он охарактеризовал копейку как «кусок Москвы», который остается «в кармане, на ценниках и в голове» украинцев. По словам Пышного, копейка — это единственная в мире разменная фракция национальной валюты, которая сохранилась только в РФ, Белоруссии и Приднестровье, и ее наличие мешает Украине полностью дистанцироваться от России.

Глава НБУ подчеркнул, что переименование — это вопрос декоммунизации, дерусификации и возвращения к историческим украинским традициям, поскольку «шаг» был разменной монетой на территории Украины в XVII веке и в период Гражданской войны в России.

Он также пожаловался, что Верховная Рада до сих пор не приняла соответствующий законопроект, из-за чего Нацбанк вынужден продолжать чеканить копейки, в том числе около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек в год, при том, что в обращении остается 1,4 миллиарда таких монет. По его словам, «сиюминутного изъятия» копеек из обращения не планируется, они будут использоваться параллельно с новыми шагами некоторое время.

Инициатива переименования — часть более широкой государственной политики, направленной на борьбу со всем, что напоминает о СССР и России. После событий 2014 года на Украине активно демонтируются памятники советским и российским деятелям, переименовываются улицы, убирается советская символика.

