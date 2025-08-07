В МИД вызвали временного поверенного Италии из-за кампании против РФ в СМИ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В публикациях страны распространяется русофобская информация.
В Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа. Причиной стала антироссийская кампания в СМИ страны. Об этом сообщили на сайте дипведомства.
«В связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — говорится в публикации.
Как уточняется в сообщении, итальянскому правительству уже высказывали о том, что кризис российско-итальянских отношений усугубляется при помощи регулярных антироссийских публикаций и распространением русофобской фейковой информации, поддерживаемой правящими кругами страны.
«Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии», — рассказали в МИД.
Также в качестве примера ухудшения отношений сторон стала недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.
