Третий лишний: Европу не позовут на переговоры Трампа и Путина

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

И Россия, и США подчеркивают подчеркивают приоритет именно двухсторонней встречи.

Объединенные Арабские Эмираты — нейтральная площадка, которая подходит для РФ и США. Как подтвердила встреча лидеров России и ОАЭ, диалог Москвы и Абу-Даби хорошо выстроен. С Вашингтоном у ОАЭ тоже налажен политический контакт. О мировой реакции и о тех, кто пытается сорвать переговоры, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Западные СМИ наперебой спешили первыми объявить главную политическую новость дня. Пестрили «инсайдами», строили предположения и догадки. Пока в Кремле не заявили четко: встреча лидеров России и США состоится.

«По предложению американской стороны была согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения. Кстати, замечу, что место проведения было тоже согласовано, и мы информируем об этом несколько позже», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Заявление помощника российского президента подвело черту под довольно сумбурными сообщениями из Вашингтона.

В Белом доме сперва говорили, что «перспектива встречи остается открытой», потом анонсировали «возможный телефонный звонок», наконец, сам Дональд Трамп объявил результаты вчерашнего визита Стивена Уиткоффа в Москву.

«У нас были очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень высокая вероятность, что мы сможем положить конец, положить конец этому пути. Этот путь был долгим и остается долгим, но есть все шансы, что встреча состоится совсем скоро», — заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты явно были настроены узнать детали, Трамп был настроен их не раскрывать. Вновь повторял, что конфликт на Украине — не его рук дело, и оставил в силе решение ввести дополнительные тарифы против Индии за торговлю с Россией. За конкретикой пришлось обращаться к госсекретарю Рубио.

«В ближайшие дни мы будем проводить встречи с нашими европейскими союзниками и украинцами, чтобы оценить, какого прогресса можно достичь. Надеемся, если прогресс продолжится, появится возможность для встречи президента и с Владимиром Путиным, и с президентом Зеленским, возможно, уже в ближайшем будущем», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Так в уравнении появилась новая переменная. После саммита Путина и Трампа Вашингтон якобы намерен провести и трехстороннюю встречу — с участием Зеленского. В Кремле дают свою оценку.

«Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле, но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. Мы предлагаем, прежде всего, сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом», — добавил Ушаков.

И все же приоритет двусторонней встречи подчеркивают по обе стороны океана. Плохая новость для тех, кто посередине. Европа явно рассчитывала на место за столом переговоров. Но Трамп, созвонившись с лидерами Старого света, кажется, просто поставил их перед фактом: диалог будут вести только две сверхдержавы.

«Эта встреча — выигрышная для обоих. Но, как уже говорилось, для Европы и Украины все еще нужно искать место за этим столом», — отметил геополитический аналитик Мишель Файяд.

Ведущая французского телевидения предусмотрительно перебила эксперта. Режим кризис-менеджмента оперативно включился и в других европейских СМИ. Газета Bild, например, тут же выпустила колонку, в которой предупреждает Трампа: Путин якобы готовит ему ловушку. В Москве на этот фарс реагируют сдержанно.

«Идет очень важный диалог с Соединенными Штатами Америки по различным направлениям. И очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство Соединенных Штатов о различных фактах», — отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Позиция России по встрече остается максимально прозрачной. Москва уже проинформировала ближайших партнеров и друзей о вопросах, которые обсуждались на встрече с Уиткоффом.

В Кремле отдельно проговаривают: встреча на уровне лидеров требует особой подготовки. Сколько времени она займет, пока сказать трудно. Но ориентир обозначен — следующая неделя.

