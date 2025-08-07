«Традиционная московская» кухня: чем позавтракал Стив Уиткофф в России

Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Что скрывает в себе блюдо с изысканным названием «La Grande»?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший в Россию для встречи с Владимиром Путиным, мог начать утро с чебурека в одном из ресторанов на улице Варварка. Об этом изданию aif.ru сообщил шеф-повар заведения Максим Тарусин.

По его словам, речь идет о популярном блюде «La Grande», большом чебуреке с тонким тестом и щедрой начинкой. Варианты наполнения бывают разные: от традиционной смеси говядины с бараниной до сладкого дуэта из вишни и малины. Иногда к мясу добавляют сыр: все по желанию гостя.

«В день таких чебуреков продается больше сотни штук — это достаточно популярное блюдо. Он большой, надутый, у него тонкое тесто и много начинки. У нас есть чебуреки с говядиной и бараниной. Бывает, добавляем сыр — по-разному можем делать. Еще есть такой же огромный чебурек с вишней и малиной»,— рассказал Тарусин в беседе с aif.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Владимир Путин принимал американского посланника около трех часов.

