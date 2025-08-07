Ушаков: США сделали вполне приемлемое предложение РФ 

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

По словам помощника президента России, место проведения переговоров Путина и Трампа уже согласовано.

Американская сторона сделала России предложение, которое в Кремле посчитали вполне приемлемым. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — сообщил он, комментируя подготовку к встрече лидеров США и РФ.

Детали предложения раскрыты не были.

По его словам, Москва и Вашингтон уже начали организационные мероприятия для проведения переговоров. Место проведения согласовано, однако пока не разглашается.

Помощник президента подчеркнул, что главной целью встречи являются конструктивные переговоры и достижение реальных результатов по украинскому кризису и укреплению стратегического сотрудничества с США.

Российский лидер Владимир Путин 6 августа встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подтвердил желание лично встретиться с главой Штатов Дональдом Трампом. В ответ американская сторона выразила готовность к диалогу.

Согласно информации Bloomberg, Трамп сообщил европейским союзникам, что в ходе встречи планируется обсудить вопрос обмена территорий как шаг к мирному урегулированию конфликта.

