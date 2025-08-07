Позитивный сигнал? Чего ждать от встречи Путина и Трампа и где она может пройти

Фото, видео: Reuters/Jorge Silva; Анна Селина; 5-tv.ru

Эксперты назвали страны, в которых могут пройти переговоры.

Личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является позитивным сигналом для налаживания отношений двух стран. Помимо вопроса урегулирования конфликта на Украине, главы государств могут обсудить сотрудничество в разных сферах. Таким мнением поделился соучредитель Центра международного взаимодействия Алексей Малинин в беседе с 5-tv.ru.

«На данном этапе очень сложно сказать, насколько переговоры будут плодотворными. Это зависит от тысячи факторов, которые едва ли возможно прогнозировать. Мне кажется, сам факт встречи можно оценивать позитивно, потому что это повышает вероятность сближения позиций России и США по тому, как может закончиться конфликт на Украине, и по многим другим вопросам», — поделился эксперт.

По его словам, на встрече не должно обсуждаться только урегулирование на Украине. Такой вывод можно сделать из неоднократных визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву и телефонных разговоров Путина и Трампа. После данных обсуждений официальные представители Кремля и Белого Дома всегда подчеркивают, что обсуждаются разные сферы общих интересов.

Reuters/Marcos Brindicci; Личный архив Артемия Атаманенко; 5-tv.ru

«В целом, потенциально широкая повестка российско-американских отношений. Она включает в себя и иранскую сделку, и Арктику, и пересечение двух стран в африканском регионе. В принципе есть что обсуждать, даже совместное экономическое сотрудничество», — рассказал Малинин.

Он уточнил, что встреча открывает еще одну интересную перспективу — создание постоянного переговорного трека России и США. Примером такого успешного кейса уже служат рабочие группы между РФ и Украиной, которые работают в режиме реального времени, а не только в рамках на эпизодических встреч.

Еще одной волнующей общественность деталью является место проведение встречи Трампа и Путина. Малинин выразил мнение, что потенциальными площадками могут стать страны Ближнего Востока и те государства, которые уже зарекомендовали себя нейтральными. В числе названых присутствовали Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Турция.

Другой эксперт, политолог Артемий Атаманенко, в выборе места проведения переговоров тоже придерживается мнения, что площадкой может стать Турция.

«Самый правильный, экологичный вариант — нейтральная страна, которая готова принять Россию и США. Здесь нужно сказать, что, безусловно, Турция зарекомендовала себя такой площадкой. Поскольку переговоры (РФ и Украины. — Прим. ред.) там уже проводились. Также Трамп ранее называл вероятность встречи именно в Турции. Возможно, речь может иди о какой-нибудь арабской стране», — поделился специалист.

По его словам, географическая близость тоже важна, так как нужно учитывать логистические сложности. Главными приоритетами для проведения переговоров станут — безопасность участников и нейтральный статус той страны, в которой они будут проводиться.

Атаманенко также добавил, что не стоит ждать от встречи двух лидеров мгновенных и глобальных результатов.

«Для Трампа личная встреча с Путиным — это очередной способ получить дополнительные политические очки, чтобы войти в историю. Российский лидер регулярно говорит о том, что ситуация, в которой встреча двух лидеров будет конструктивной, обоснованной и продуктивной, не наступила. Поэтому, скорее всего, если встреча произойдет, то она будет первичной, основной, чтобы настроить более тесный контакт», — сообщил политолог.

В пример Атаманенко привел встречу Путина и Трампа, которая состоялась в 2018 году в Финляндии. Многие возлагали на нее большие надежды, однако по итогам встречи американский лидер принял ряд ограничений в сторону России

«Но если учитывая, что встреча Уиткоффа с Путиным прошла. И как говорят участники с разных сторон закончилась довольно продуктивным итогом. Возможно, мы увидим предложения с двух сторон, которые пока что не озвучиваются публично. Возможно, мы увидим выработку совместных действий, план будущих встреч», — подытожил эксперт.

