Модный переворот: какой должна быть школьная форма

Правильный внешний вид может снизить тревожность и объединить учеников.

Обновленный ГОСТ для школьной формы, представленный общественности 6 августа, вызвал волну обсуждений, пишет URA.RU. Вопреки распространенным заблуждениям, Министерство просвещения России уточнило: речи о введении единой формы по всей стране не идет. Новый стандарт касается лишь технических характеристик продукции и является рекомендацией для производителей.

Национальный стандарт вступит в силу 3 сентября 2025 года. Как пояснили в министерстве, каждая школа по-прежнему сможет самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников, ориентируясь на статью 38 федерального закона «Об образовании». Это значит, что фасоны и расцветки могут разниться в зависимости от региона и мнения родительских комитетов.

Тем не менее, в рамках презентации были показаны ориентировочные образцы: для мальчиков — темно-синий классический костюм, голубая рубашка и синий галстук; для девочек — бордовый комплект с пиджаком, юбкой до колен и блузкой с жабо. Эти модели не являются обязательными, а демонстрируют примерные варианты одежды.

Как отметила детский и семейный психолог Радмила Стригунова, автор книги «Пять Да, пять Нет», форма способна не только создать визуальное единообразие, но и существенно снизить уровень тревожности в детском коллективе. По ее словам, одинаковая одежда помогает детям чувствовать себя частью команды, снимает акценты с социального неравенства и уменьшает конкуренцию во внешности.

Психолог уверена, что при правильном подходе к подбору школьной формы, можно повысить дисциплину и снизить эмоциональное напряжение в классе. Особенно это актуально для младших школьников, которым важно ощущение защищенности и порядка.

Стандартизированная форма должна быть безопасной и комфортной. Новый ГОСТ включает требования к качеству ткани, безопасности фурнитуры, гипоаллергенности материалов, а также обеспечивает воздухопроницаемость и влагоотведение — все это важно для здоровья ребенка.

