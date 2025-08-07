Поставщик оружия для террористов предложил компенсации потерпевшим в Крокусе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он планирует делать это вне зависимости от желания пострадавшей стороны для смягчения наказания.

Поставщик оружия для террористов, совершивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», Умеджон Солиев* предложил выплатить компенсации потерпевшим. Об этом сообщила адвокат Ксения Трунова, которая представляет интересы 130 человек, в разговоре с ТАСС.

«Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым», — сообщила она.

Адвокат отметила, что потерпевшие считают предложенные суммы морального возмещения несоразмерными тяжести причиненного им вреда и намерены добиваться максимально строгого наказания для обвиняемых.

Солиев, согласно материалам расследования, возглавлял структурную ячейку террористической организации, обеспечивал злоумышленников огнестрельным оружием, боеприпасами и компонентами для изготовления взрывных устройств.

Теракт в подмосковном концертом зале, где произошла стрельба и поджог, унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, а более 600 получили ранения различной степени тяжести. По делу проходят 19 фигурантов, судебный процесс проводится в закрытом режиме из-за вопросов безопасности.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ