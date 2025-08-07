Не суй куда попало: мясорубка раздробила руку трехлетней девочке в Ингушетии

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Прогнозы на спасение конечности были крайне неблагоприятными.

В Ингушетии трехлетняя девочка серьезно пострадала, засунув руку в электрическую мясорубку. Об этом рассказали в Детской республиканской клинической больнице в городе Малгобек, куда доставили ребенка после произошедшего.

Прогнозы на спасение руки были крайне неблагоприятными, существовала угроза ампутации. При первичном осмотре выявили размозженную рваную рану левой кисти.

«В операционном блоке было проведено извлечение конечности из травмирующего механизма мясорубки с последующей фиксацией отломков костной ткани», — сообщили представители медицинского учреждения.

Врачи смогли сохранить поврежденную кисть, что является успешным результатом экстренного вмешательства. После операции девочку перевели в палату. Она находится в сознании и в стабильном состоянии.

