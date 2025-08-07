Украинские агенты готовили покушение на российского офицера с помощью яда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Преступление, которое могли совершить подростки, предотвратили ФСБ и Следственный комитет.

В Новосибирске предотвратили убийство российского офицера. Покушение готовили двое подростков с помощью яда, нанесенного на автомобиль. Преступление сорвали ФСБ и Следственный комитет. По данным ведомств, несовершеннолетних наняли через интернет украинские спецслужбы.

Подобную тактику СБУ использует все чаще. Ведь Украина, благодаря западным кураторам, превратилась в настоящее хранилище различных отравляющих веществ. С подробностями — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На этих кадрах — финальный этап операции украинских спецслужб. Двое молодых людей наносят на дверную ручку и зеркало автомобиля российского военнослужащего вещество, способное вызвать острую сердечную недостаточность.

Оперативники ФСБ вычислили диверсантов еще на стадии подготовки преступления. За отравителями следили и задержали сразу после попытки покушения.

«Следователями СК в Новосибирской области совместно с сотрудниками ФСБ России предотвращено покушение на убийство военнослужащего с применением токсичных химических веществ», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Исполнителями оказались два подростка из Новосибирской области. На преступление пошли за деньги, объявление нашли в интернете. Потом общались с заказчиками в Telegram, и о том, что по ту сторону экрана представители украинских спецслужб, парни явно знали.

Молодые люди со следователем общаются совершенно расслабленно и при этом прекрасно понимают — они должны были убить человека. О чем, не стесняясь, и рассказывают.

Судя по всему, молодые люди уверены, что им это сойдет с рук. Оба несовершеннолетние. Но на этот раз все более чем серьезно.

«Молодые люди, которые не достигли определенного возраста, не отдают отчет своим действиям. Хотя уголовная ответственность по тем статьям, которые предусматривают именно такие преступления, на которые их толкает враждебное государство, наступает с 14 лет. Это и 105-я, и диверсия, и террористический акт, 205-я статья», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Использование опасных химических соединений и даже боевых отравляющих веществ украинские спецслужбы выбирают все чаще. Случаев уже десятки. Так, оперативники ФСБ обнаружили в Запорожье схрон. В коробке — ампулы, на каждой — надписи по-украински. После анализа в лаборатории выяснилось, что внутри Би-Зет или хинуклидил-3-бензилат — психохимическое боевое отравляющее вещество. Выглядит как бесцветные кристаллы без вкуса и запаха. В воде почти не растворяется, признаками поражения являются расширение зрачков, сухость во рту, галлюцинации и полная потеря ориентации и контакта с окружающим миром.

Своего производства на Украине давно нет. Поставками химикатов занимаются западные страны.

«На Украину поступили в 2024 году порядка десяти вагонов химических бомб и снарядов западного производства, НАТОвского образца. Там такие вещества, как хлорпикрин, Би-Зет и другие», — рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

В Петербурге в обычном гараже четверо террористов устроили настоящую химлабораторию, где по заданию украинских кураторов должны были отравить огромную партию гуманитарного груза.

Каждый исполнитель прекрасно понимал: жертвами станут и гражданские. В одном из разговоров украинские вербовщики прямо сказали, что мирные жители тоже являются целью диверсии.

О готовящейся масштабной диверсии российские спецслужбы тогда тоже узнали заранее, и это спасло сотни жизней. Еще один громкий случай — отравленный торт для выпускников летного училища. Летчиков спасла интуиция. Отравитель проведет за решеткой 27 лет.

Каждый из тех, кто соглашался работать на украинские спецслужбы, прекрасно понимал — он совершает преступление. Его действия угрожают жизням других людей. Причем в случае с химоружием и ядами — под угрозой десятки, если не сотни человек. Ну, а сами исполнители для украинских кураторов — попросту расходный материал. Их будущее никого не волнует.

